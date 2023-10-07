Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен

Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу, если цены на углеводороды будут оставаться высокими.
Как передает
По сведениям издания, такой шаг Эр-Рияда направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для соглашения, согласно которому Саудовская Аравия признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Соединенными Штатами. Отмечается, что соглашение может также предусматривать сотрудничество в ядерной сфере.
Представители американских властей, в том числе старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, указывает газета, на прошлой неделе совершили поездку в Саудовскую Аравию, в рамках которой указали властям королевства о том, что рост цен на топливо может негативно сказаться на поддержке Эр-Рияда Вашингтоном.
В свою очередь саудовские власти отметили, что собираются исходить в вопросе объемов добычи нефти от состояния рынка, а прошедшие переговоры не являются попыткой заключить соглашение о снижении цен на нефть.