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Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен

Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу, если цены на углеводороды будут оставаться высокими.
Энергетика
7 октября 2023 г. 04:43
Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен

Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу, если цены на углеводороды будут оставаться высокими.

Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, об этом королевство уведомило США.

По сведениям издания, такой шаг Эр-Рияда направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для соглашения, согласно которому Саудовская Аравия признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Соединенными Штатами. Отмечается, что соглашение может также предусматривать сотрудничество в ядерной сфере.

Представители американских властей, в том числе старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, указывает газета, на прошлой неделе совершили поездку в Саудовскую Аравию, в рамках которой указали властям королевства о том, что рост цен на топливо может негативно сказаться на поддержке Эр-Рияда Вашингтоном.

В свою очередь саудовские власти отметили, что собираются исходить в вопросе объемов добычи нефти от состояния рынка, а прошедшие переговоры не являются попыткой заключить соглашение о снижении цен на нефть.

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