Саудовская Аравия может нарастить добычу на 1,5 млн баррелей нефти

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия может технически нарастить добычу на 1,5 млн баррелей нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По его словам, ОПЕК+ сделает все необходимое для обеспечения рынка нужными объемами нефти

"Свободные мощности у нас адекватные. Они больше миллиона баррелей - полтора, если быть точнее", - сказал он.

Он добавил, что одна из целей сегодняшнего заседания - "обеспечить достаточное наличие свободных мощностей для того, чтобы мы могли отвечать на вызовы в будущем".

"Плюс, есть страны, которых сейчас тут нет, но они продолжат наращивать добычу, что должно способствовать дальнейшей стабилизации рынка, особенно Америка", - заключил он.