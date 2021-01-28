Саудовская Аравия переведет электроэнергетику на ВИЭ и газ

Министр энергетики: В отношении возобновляемых источников мы будем второй Германией

Саудовская Аравия планирует к 2030 году перевести 50% своей энергетики на газ, остальное — на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман.

«В отношении возобновляемых источников мы будем второй Германией», — сказал он.

Ранее королевство заявляло об амбициозных планах в отношении солнечной энергогенерации. В результате, отметил принц, использование нефти будет сокращаться, и у королевства появится больше возможности для ее экспорта. Также страна намерена сотрудничать со многими странами в производстве «голубого» и «зеленого» водорода, а также технологий по улавливанию выбросов парниковых газов.

Саудовская Аравия также внедряет и планирует продолжать внедрять программы по энергосбережению. В сентябре 2020 года Саудовская Аравия поставила первую в мире партию «голубого» водорода, который был преобразован в аммиак, в Японию. Кроме того, Саудовская Аравия планирует получать водород за счет солнечной энергии — в этом случае речь идет о так называемом «зеленом» водороде — на предприятии в городе Неоме, начиная с 2025 года.

Как передает «Финмаркет», в настоящее время Саудовская Аравия занимает третье место по добыче нефти в мире, добывая после сокращений в рамках сделки ОПЕК+ 9 млн баррелей в сутки и экспортируя при этом около 6 млн б/с, против добычи 11 млн баррелей в сутки в октябре 2018 года, когда экспорт превышал 7 млн баррелей в сутки.