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Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти Все страны ОПЕК+ сохранят январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана
Энергетика
2 февраля 2021 г. 10:24
Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки в качестве жеста «доброй воли». Это составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Как передает Report со ссылкой на Angi, в начале января позиции стран ОПЕК+ о стратегии в отношении уровней добычи с февраля разошлись — большинство стран ОПЕК+ высказались за сохранение январского уровня ограничений, Россия и Казахстан выступили за постепенное наращивание добычи.

В результате было принято компромиссное решение: все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана, которые могут увеличить ее на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале и еще на столько же в марте. В результате Россия с февраля может добывать 9,184 млн б/с, а с марта - 9,249 млн б/с.

В то же время Саудовская Аравия объявила о том, что по решению ее наследного принца Мохаммеда бен Сальмана страна снизит в феврале добычу нефти на 1 млн б/с, удерживая в течение февраля и марта уровень в 8,119 млн б/с, уступая таким образом России второе место по добыче нефти в мире (первое у США).

Как заявил министр энергетики королевства, принц Абдулазиз бен Сальман, это была «добрая воля» его брата, наследного принца Мохаммеда бен Сальмана.

«Мы делаем это добровольно, для поддержки нашей экономики, экономики коллег в странах ОПЕК+, для поддержки отрасли, сервисной отрасли», — сказал министр.

Абдулазиз бен Сальман озвучил также, что еще ряд стран добровольно снизят добычу нефти на 425 тыс. б/с на февраль-март, а с учетом компенсаций от стран, которые ранее недосокращали объемы, снижение составит свыше 1,425 млн б/с.

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