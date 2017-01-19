Саудовская Аравия и Россия обсудят в Вене выполнение соглашений ОПЕК

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в рамках предстоящей встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком в Вене обсудит сотрудничество двух стран в энергетике и выполнение соглашений ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, для мониторинга соглашения о сокращении добычи создан комитет, в который вошли Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир. Возглавляют комитет Россия и Кувейт. Заседание комитета пройдет 21-22 января в Вене.

Стороны также обсудят сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией в области энергетики.

"Ранее мы обсудили технологическое сотрудничество, потенциал открытия сектора услуг в Саудовской Аравии и содействие российских компаний в будущем. И наоборот - мы обсудим саудовские компаний в нефтехимической промышленности и других отраслях, которые идут в Россию, и готовы инвестировать и учиться друг у друга лучшим практикам", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии.