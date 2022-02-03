Саудовская Аравия и Кувейт увеличат нефтедобычу в нейтральной зоне

Саудовская Аравия и Кувейт ищут способы увеличить добычу нефти на двух совместно эксплуатируемых нефтяных месторождениях, находящихся в нейтральной зоне обеих стран.

Саудовская Аравия и Кувейт ищут способы увеличить добычу нефти на двух совместно эксплуатируемых нефтяных месторождениях, находящихся в нейтральной зоне обеих стран.

Как передает Report, об этом сообщает hellenicshippingnews.

С момента возобновления работы в 2020 году после долгого перерыва на фоне операционных разногласий оба месторождения — оффшорное Хафидж и наземное Вафра — постепенно наращивали добычу на площади 2 230 квадратных миль между границами двух стран.

Перед 4-летней паузой оба месторождения работали ниже производственных мощностей с накопленным объемом от 450 тыс. до 460 тыс. баррелей в сутки.

В настоящее время совокупная добыча на обоих месторождениях ниже предшествовавшего закрытию уровня и составляет от 300 тыс. до 320 тыс. баррелей в сутки.

Низкие темпы роста добычи в основном обусловлены техническими проблемами, связанными с предыдущим остановом, а также с глобальными ограничениями, вызванными пандемией, и сокращением добычи на 9,7 млн баррелей в сутки со стороны ОПЕК+ в ответ на кризис в области глобального здравоохранения.

Однако, поскольку к концу года ОПЕК+ намерена полностью отказаться от производственных ограничений, две страны Персидского залива нацелены на дополнительные объемы в нейтральной зоне.

Согласно условиям соглашения, Саудовское Королевство и Кувейт могут увеличить добычу нефти в нейтральной зоне еще на 200–300 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких месяцев, достигнув рекордной мощности в 550 тыс. баррелей в сутки.

Прогнозы кувейтской нефтяной компании KOC показывают, что мощность нефтяных месторождений может быть увеличена до 700 тыс. баррелей в сутки к 2025 году.

Как сообщалось ранее, 16 февраля 2020 года Кувейт и Саудовская Аравия начали пробную нефтедобычу в нейтральной зоне.

Нейтральная зона имеет площадь 5,7 тыс. км2. Она была создана в 1922 году договором между Кувейтом и молодым Королевством Саудовской Аравии. В 1970-х гг. обе страны согласились разделить эту территорию и включить ее части в свой состав. При этом расположенные здесь запасы нефти подлежали совместному управлению. В регионе два основных нефтяных месторождения: на суше аль-Вафра и на шельфе аль-Хафджи.