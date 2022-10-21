Саудовская Аравия и КНР обсудили совместные меры по стабилизации рынка нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман и глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа во время виртуальной встречи заявили о важности долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман и глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа во время виртуальной встречи заявили о важности долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское госагентство SPA.

По информации агентства, министры договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, подтвердили готовность совместными усилиями поддерживать стабильность глобального нефтяного рынка.

Стороны подчеркнули "важность долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка, который находится в состоянии неопределенности из-за сложной и изменчивой международной ситуации".