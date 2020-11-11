Саудовская Аравия и Ирак укрепляют сотрудничество в рамках ОПЕК+

Изначально установленный срок компенсации - до конца сентября 2020 года - Ирак соблюсти не смог и этот срок был продлен до конца года

Саудовская Аравия и Ирак договорились координировать позиции в рамках ОПЕК и ОПЕК+.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении по итогам четвертого заседания саудовско-иракского координационного совета.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провел видеоконференцию с премьер-министром Ирака Мустафа аль-Каземи, в ходе которой стороны обсудили результаты работы координационного совета двух стран.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сферах энергетики и обмена опытом и координации позиций в нефтяной сфере в рамках работы ОПЕК и ОПЕК+.

Саудовская Аравия и Ирак подтвердили полную приверженность всем соглашениям, по которым достигнут консенсус, что обеспечивает достижение справедливых цен на нефть, устраивающих экспортеров и потребителей на мировых рынках.

Также Ирак призвал саудовские компании инвестировать в иракскую экономику, отметив, что в стране имеются многообещающие возможности в различных сферах.



Отметим, что координационный совет Саудовская Аравия и Ирак создали в июне 2017 года для повышения уровня отношений между государствами до стратегического. Совет призван расширить сотрудничество стран в политической, экономической, торговой, инвестиционной и культурной сферах. Также целью совета является обеспечение безопасности и борьба с террористическим группировками.



В настоящее время значимость координационного совета повышается в свете противоречий между Саудовской Аравией и Ираком в рамках ОПЕК+.

Саудовскую Аравию сильно нервирует несоблюдение Ираком квот в рамках соглашения о сокращении добычи нефти. В мае-июле 2020 года Ирак, бюджет которого сильно зависит от нефтяных доходов, не сумел сократить добычу до уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+. Это вызвало серьезное недовольство внутри ОПЕК+, Саудовская Аравия решительно настояла на том, что страны, недостаточно сократившие добычу, должны это компенсировать.

Изначально установленный срок компенсации - до конца сентября 2020 года - Ирак соблюсти не смог и этот срок был продлен до конца 2020 года.

Ирак неоднократно подтверждал свою приверженность обязательствам в рамках соглашения и готовность компенсировать избыточную добычу, однако полностью компенсировать сверхдобычу пока не сумел.



Нынешние двусторонние контакты между Саудовской Аравией и Ираком очень важны в преддверие встречи совместного Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC), намеченного на 17 ноября 2020 г.ода

В связи со второй волной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонными факторами, перспективы восстановления спроса на нефть в мире выглядят туманными и не исключено принятие решения об изменении параметров соглашения ОПЕК+ с января 2020 года.



Напомним, что действующие условия соглашения ОПЕК+предусматривает трехэтапное сокращение добычи - на 9,7 млн барр./сутки в мае-июле 2020 года, на 7,7 млн барр./сутки с августа и до конца 2020 года, а с января 2021 года и до конца апреля 2022 года - на 5,8 млн барр./сутки. А значит с января 2021 года на рынок может вернуться почти 2 млн барр./сутки нефти, что в условиях низкого спроса может обрушить нефтяные цены.

Рынок ожидает, что текущее сокращение добычи на 7,7 млн барр./сутки будет как минимум продлено до конца первого квартала 2021 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии в рамках конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2020 сообщил, что ОПЕК+ может скорректировать параметры соглашения даже значительнее, чем ожидает рынок. В связи с возможным усилением ограничений в рамках ОПЕК+ контакты Саудовской Аравии с Ираком приобретают особую значимость.