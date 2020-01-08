Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормуз

Саудовский танкерный оператор Bahri утром 8 января уведомил своих клиентов о том, что приостанавливает движение своих судов через Ормузский пролив на фоне ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает WSJ.

"Саудовский флаг рекомендовал воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16 часов 8 января по саудовскому времени", - говорится в уведомлении Bahri, с текстом которого ознакомилось издание. Источники WSJ в судоходных кругах также сообщили, что приостановить движение танкеров через пролив решила бразильская государственная Petrobras.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив подскочила на 20 тысяч долларов до 130 тысяч долларов.

Bahri располагает более чем 30 танкерами VLCC. Всего через Ормузский пролив, представляющий собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.