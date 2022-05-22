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Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+ Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано.
Энергетика
22 мая 2022 г. 23:31
Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.

По его словам, Эр-Рияд надеется "разработать соглашение с ОПЕК+... которое включает Россию". Министр отметил, что на фоне неопределенности на рынке рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, "если будет спрос".

Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. "Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса", - считает министр.

Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.

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