Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано.

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.

По его словам, Эр-Рияд надеется "разработать соглашение с ОПЕК+... которое включает Россию". Министр отметил, что на фоне неопределенности на рынке рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, "если будет спрос".

Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. "Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса", - считает министр.

Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.