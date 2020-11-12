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Саудовская Аравия хочет потеснить поставщиков на китайском рынке газа

Саудовская Аравия хочет потеснить поставщиков на китайском рынке газа Основная цель Saudi Aramco -наращивании перерабатывающих мощностей и только потом диверсификации в сторону газовой отрасли
Энергетика
12 ноября 2020 г. 11:47
Саудовская Аравия хочет потеснить поставщиков на китайском рынке газа

Саудовская Аравия подумывает о масштабных поставках газа в Китай, что может привести к повышенной конкуренции с Россией и другими поставщиками газа на местном рынке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора Saudi Aramco Амина Нассера.

Глава крупнейшей нефтегазовой компании мира сказал, что Саудовская Аравия таким образом хочет помочь китайским властям снизить углеродный след от своей промышленности и помочь с переходом на более экологически чистое топливо.

Кроме того, компания рассматривает варианты с наращиванием не только традиционных поставок ископаемого топлива, но и других источников энергии, например, водорода. Также допускается возможность наращивания поставок продуктов химической промышленности.

Однако амбиции Saudi Aramco пока расходятся с ее инвестиционной программой, в которой основная цель компании фокусируется на наращивании перерабатывающих мощностей и только потом диверсификации в сторону газовой отрасли, отметило Bloomberg. Оно также напомнило, что компания уже отказалась от нескольких газовых проектов в пользу совместных предприятий по переработке нефти по всему миру. Цель Saudi Aramco — достигнуть переработки 10 миллионов баррелей в день до конца 2030 года.

Китай — крупнейший в мире потребитель и импортер энергоресурсов. На сегодняшний день основные поставки газа в Китай идут с помощью огромных танкеров, которые поставляют туда СПГ. В основном Пекин закупает газ у Австралии, Катара, Индонезии и Малайзии.

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