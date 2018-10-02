Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи нефти

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия опубликовала предварительный бюджет на 2019 г., в котором государственные расходы увеличатся на 7% в годовом исчислении, или до 1,1 трлн. риалов ($295 млрд.).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ключевой член ОПЕК планирует увеличить государственные расходы в 2019 г. для стимулирования своей экономики и ожидает в ближайшие годы серьезных изменений на нефтяном рынке.

В документе также указывается, что доходы, 70% которых поступают от продажи нефти, составят 978 млрд. риалов ($261 млрд.), что на 11% больше, чем в 2018 г., главным образом из-за резкого скачка цен в этом году.

В комментарии министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана говорится, что дефицитное финансирование нацелено на продвижение амбициозных структурных реформ в рамках программы Vision 2030, главная цель которой уменьшение зависимости экономики Саудовской Аравии от нефтяных доходов. По его словам, королевство должно получить сбалансированный бюджет к 2023 г., а успех реформ будет зависеть от стабильности на нефтяном рынке.