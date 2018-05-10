Саудовская Аравия готова восполнить дефицит нефти на рынке в случае санкций против Ирана

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия пообещала не допустить дефицита нефти на мировом рынке в случае, если США введут против Ирана санкции, ограничивающие его нефтяной экспорт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Халед аль Фалех на своей странице в Twitter.

"После выхода США из сделки с Ираном я бы хотел подтвердить нашу приверженность сохранению стабильности на рынке нефти для блага производителей и потребителей. Саудовская Аравия будет плотно сотрудничать с ключевыми производителями ОПЕК и не ОПЕК для того, чтобы нивелировать нехватку предложения на рынке", - написал он.

Аль Фалех пообещал в ближайшие дни провести консультации с крупнейшими производителями и потребителями нефти, отметив, что находится в постоянной связи по этому вопросу с коллегами из России и США.