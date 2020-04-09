Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти

Саудовская Аравия в рамках договоренностей с другими нефтедобывающими странами готова сократить добычу максимум на 4 млн баррелей в сутки, но только с уровня апреля, когда была достигнута рекордная отметка в 12,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Накануне представитель Минэнерго РФ сообщил ТАСС, что Россия согласна ограничить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. На такой шаг РФ может пойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче.

В четверг, 9 апреля, пройдут переговоры министров ОПЕК+ в формате видеоконференции, в ходе которых нефтедобывающие страны обсудят возможные действия на рынке на фоне снижения спроса в результате пандемии коронавируса.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества.

После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов США за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.