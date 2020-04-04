Саудовская Аравия готова на значительные сокращения нефтедобычи в случае достижения согласованной договоренности с США и Россией о снижении нефтедобычи.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства.

Он не стал уточнять, готово ли королевство ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, отметив, что формула еще не определена.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.

В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, с апреля страна увеличила производство до 12 млн б/с.

Комментируя озвученную публично возможную цифру сокращения в 10 млн б/с всеми возможными участниками соглашения, источник заметил, что конкретные цифры еще не определены, но речь идет о большом сокращении.