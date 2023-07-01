Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в июле

Саудовская Аравия в течение июля будет добровольно сокращать добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к ранее принятому решению о сокращении производства на 500 тыс. б/с.

Саудовская Аравия в течение июля будет добровольно сокращать добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к ранее принятому решению о сокращении производства на 500 тыс. б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом, в июле общий объем сокращения добычи королевством составит 1,5 млн б/с, а сам уровень производства - около 9 млн б/с.

В мае несколько стран ОПЕК+ начали добровольно сокращать производство нефти в общем объеме 1,66 млн б/с, на долю Саудовской Аравии пришлось снижение в 500 тыс. б/с. Изначально эта мера должна была действовать до конца 2023 года. Однако на последней встрече ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, все страны, поддержавшие сокращение, продлили его действие до конца 2024 года.

В дополнение к этому решению Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ объявила о добровольном сокращении добычи еще на 1 млн б/с в июле. Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Министерства энергетики королевства сообщало, что дополнительное снижение является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.