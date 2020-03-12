Саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по 25 долларов

Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене намного ниже стоимости российского сырья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, поставки нефти из королевства в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов США за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.

Как сказали источники, европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе таких компаний как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.

"Диапазон объема дополнительных поставок составлял от% до%, в зависимости от компании", — отметили собеседники агентства.По их словам, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.Помимо этого, накануне саудовская госкомпания сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства нарастить производственные мощности домиллионов баррелей в сутки.Напомним, что страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, либо о ее продлении.Министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало%.По состоянию на 4:48 мск четверга стоимость нефти Brent снижается додоллара США за баррель.