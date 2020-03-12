Саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по 25 долларов

Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене намного ниже стоимости российского сырья.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По данным агентства, поставки нефти из королевства в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов США за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Как сказали источники, европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе таких компаний как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы."Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", — отметили собеседники агентства.
По их словам, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.Помимо этого, накануне саудовская госкомпания сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства нарастить производственные мощности до 13 миллионов баррелей в сутки.Напомним, что страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, либо о ее продлении.Министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало 30%.По состоянию на 4:48 мск четверга стоимость нефти Brent снижается до 34,21 доллара США за баррель.