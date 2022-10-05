Saudi Aramco заявил о дефиците производственных мощностей для роста нефтедобычи

Увеличение добычи нефти сейчас практически невозможно из-за дефицита свободных мощностей, составляющих 1,5% от мирового спроса.

Увеличение добычи нефти сейчас практически невозможно из-за дефицита свободных мощностей, составляющих 1,5% от мирового спроса.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabia, об этом заявил гендиректор госкомпании Saudi Aramco Амин Насер.

"Наличие дополнительных производственных мощностей не является обязанностью только Саудовской Аравии, свободные мощности составляют 1,5% от мирового спроса. Нефтяной рынок не акцентирует внимание на том, что мощности для увеличения добычи нефти в мире очень малы", - отметил Насер.

Он сказал, что компания Saudi Aramco сможет сохранить рынок Азии, несмотря на то, что спрос в Европе резко вырос. Кроме того, компания не видит конкуренции в российской нефти, которая поступает на азиатские рынки.