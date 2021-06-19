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Saudi Aramco завершила продажу доли в нефтепроводном бизнесе

Saudi Aramco завершила продажу доли в нефтепроводном бизнесе Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco закрыла сделку по продаже 49 процентов доли в трубопроводной Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) международному консорциуму инвесторов, включая EIG и Mubadala.
Энергетика
19 июня 2021 г. 02:43
Saudi Aramco завершила продажу доли в нефтепроводном бизнесе

Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco закрыла сделку по продаже 49 процентов доли в трубопроводной Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) международному консорциуму инвесторов, включая EIG и Mubadala.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки составила 12,4 миллиарда долларов США.

В апреле этого года Aramco и AOPC заключили 25-летнее соглашение, по которому материнская компания будет платить тариф за прокачку нефти, при этом в нем закреплены обязательства по минимальным объемам транспортировки нефти. Aramco продолжит владеть 51-процентной долей в трубопроводной компании, "сохраняет полный операционный контроль над сетью трубопроводной системы", подчеркивается в распространенном сообщении.

"Сделка не накладывает никаких ограничений на объемы добычи нефти Aramco, которые полностью зависят от производственных решений, принимаемых королевством", - говорится в нем.

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