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Saudi Aramco закрыла сделку по покупке SABIC

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке SABIC

В минувшее воскресенье 2,1 млрд акций саудовской государственной SABIC перешли под контроль государственной же нефтяной компании Saudi Aramco. 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", тем самым была закрыта объявленная еще в марте прошлого года сделка, в рамках которой Saudi Aramco покупает 70% акций SABIC за 69 млрд долларов США. 30% акций SABIC остаются под контролем саудовского суверенного фонда PIF.

SABIC — четвертая по размеру нефтехимическая компания в мире. С ее приобретением Saudi Aramco сможет диверсифицировать свой бизнес и выйти на новые рынки.

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