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Saudi Aramco заключила крупную сделку в сфере энергетической инфраструктуры

Saudi Aramco заключила крупную сделку в сфере энергетической инфраструктуры Нефтегазовая компания Saudi Aramco заключила одну из крупнейших сделок в мире в сфере энергоинфраструктуры в этом году - на сумму 15,5 млрд долларов США.
Энергетика
7 декабря 2021 г. 15:31
Saudi Aramco заключила крупную сделку в сфере энергетической инфраструктуры

Нефтегазовая компания Saudi Aramco заключила одну из крупнейших сделок в мире в сфере энергоинфраструктуры в этом году - на сумму 15,5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Saudi Aramco, компания подписала соглашение с консорциумом во главе с американской BlackRock и саудовской Hassana Investment о продаже 49%-oй доли в своем газопроводном бизнесе Aramco Gas Pipelines.

Сделка осуществляется по той же схеме, которую Saudi Aramco использовала в апреле, когда продавала такую же долю в трубопроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines консорциуму компаний во главе с американской EIG Global Energy Partners за 12,4 млрд долларов.

Как и в том случае, в рамках сделки дочерняя структура получает права на использование сети газопроводов Saudi Aramco, после чего Saudi Aramco берет у дочерней структуры эти активы в аренду на 20 лет и платит определенный тариф за газ, прокачиваемый по сети газопроводов, сообщает "Коммерсант". При этом Saudi Aramco сохраняет за собой полную собственность и операционный контроль над газопроводной сетью, и подписанное соглашение не налагает никаких ограничений на объемы добычи компанией нефти и газа.

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Версия на английском языке Saudi Aramco closes major energy infrastructure deal

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