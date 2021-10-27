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Saudi Aramco займется производством возобновляемого водорода и аммиака

Saudi Aramco займется производством возобновляемого водорода и аммиака Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможности инвестиций в проекты, которые помогут ей достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. В частности, речь идет о производстве «зеленого» водорода и аммиака.
Энергетика
27 октября 2021 г. 14:15
Saudi Aramco займется производством возобновляемого водорода и аммиака

Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможности инвестиций в проекты, которые помогут ей достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. В частности, речь идет о производстве «зеленого» водорода и аммиака.

Как передает Report со ссылкой на angi, для реализации своих планов Saudi Aramco заключила меморандумы о взаимопонимании (MoU) с рядом компаний. Так, совместно с Modern Industrial Investment она будет развивать проекты по производству в королевстве «зеленого» водорода и аммиака. В соответствии с соглашениями с другими компаниями Aramco займется разработкой различных решений по сокращению парниковых выбросов.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. Наиболее чистым водородом считается «зеленый», получаемый за счет электролиза воды с применением энергии от возобновляемых источников (ВИЭ). «Голубой» водород получают из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. «Серым» считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

К парниковым выбросам первого уровня относятся прямые выбросы парниковых газов компании от самого производства, второго уровня — от производства и от используемой в производстве электроэнергии. К выбросам третьего уровня относятся все прямые и косвенные выбросы компании, включая выбросы со стороны потребителей от использования ее продукции.

Отметим, что некоторые крупные производители нефти, включая Саудовскую Аравию, игнорируют проблемы изменения климата. В специальном докладе ООН отмечается, что к 2030 году это приведет к увеличению производства угля более чем на 240%, нефти — на 57% и газа — на 71% по сравнению с планами по сдерживанию темпов глобального потепления на 1,5°C.

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