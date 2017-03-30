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    Saudi Aramco выбрала финансовых консультантов для проведения приватизации

    К процессу привлечены JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и HSBC

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) назначила JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и HSBC международными финансовыми консультантами для проведения обещающего стать крупнейшим в мире IPO.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, три банка присоединятся к Moelis & Co и Evercore, которых Aramco выбрала в качестве независимых финансовых консультантов.

    Напомним, что власти Саудовской Аравии хотят продать до 5% акций Aramco через биржу Эр-Рияда и как минимум одну международную площадку, чтобы привлечь капитал для инвестиций в новые отрасли в попытке диверсифицировать экономику и преодолеть зависимость от экспорта нефти в эпоху низких цен. Стоимость компании на сегодняшний день оценивается в 1 трлн долларов. 

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