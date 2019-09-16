Saudi Aramco восстановила поставку нефти клиентам

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о восстановлении погрузок нефти после атак на её нефтяные объекты.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам, что погрузка нефти восстановилась после перебоев, вызванных произошедшими в выходные атаками на саудовские нефтяные объекты", - рассказали агентству два источника.

О том, что отгрузки в данный момент осуществляются, говорится в уведомлении центра планирования поставок нефти (Oil Supply Planning and Scheduling, OSPAS), сообщили источники. Три источника, включая один, который получил это уведомление, сообщили агентству, что погрузка на их нефтяные танкеры проходит "нормально".

Отметим, что крупнейший экспортер и производитель нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Saudi Aramco с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".