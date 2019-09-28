Саудовская Аравия восстановила добычу нефти до 9,8 млн баррелей в сутки после атаки на НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии, на который была совершена атака дронов, восстановил добычу нефти до уровня 9,8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal. Сообщается, что часть очистительных сооружений завода все еще не восстановлена, поэтому не вся добываемая нефть может поступать на рынок.

Напомним, атака на Saudi Aramco в ночь на 14 сентября привела к снижению добычи нефти до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. После этого власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы.

Позже министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Эр-Рияд восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, в 12 млн — к концу ноября.

Напомним, что беспилотники атаковали саудовские НПЗ, ответственность за которые взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.