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Saudi Aramco вложит средства в нефтехимическое производство в Южной Корее

Saudi Aramco вложит средства в нефтехимическое производство в Южной Корее Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вложит 7 млрд долларов в нефтехимическое производство на базе НПЗ в южнокорейском городе Ульсан.
Энергетика
17 ноября 2022 г. 17:46
Saudi Aramco вложит средства в нефтехимическое производство в Южной Корее

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вложит 7 млрд долларов в нефтехимическое производство на базе НПЗ в южнокорейском городе Ульсан.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Стоимость проекта Shaheen составляет 26 млрд саудовских риалов или 7 млрд долларов, это самая крупная инвестиция Aramco в Южной Корее", - говорится сообщении.

Эти инвестиции станут частью общей суммы в 30 млрд долларов, которые королевство намерено вложить в проекты в Южной Корее, о чем сообщил саудовский министр инвестиций Халед аль-Фалех во время визита в Сеул кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

"В мире ускоренными темпами развивается нефтехимическая отрасль. Как ожидается, спрос на эту продукцию частично увеличится за счет роста потребления в развивающихся странах Азии. Вот почему новый проект Shaheen дочерней компании Saudi Aramco S-Oil в Южной Корее имеет высокие шансы удовлетворить растущий спрос на нефтехимическую продукцию", - приводятся в релизе слова главы Aramco Амина Нассера.

Новое предприятие сможет производить до 3,2 млн тонн нефтехимии в год. Как ожидается, оно будет запущено в 2026 году.

Мухаммед бен Салман с саммита Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали отправился в турне по азиатским странам, в ходе которого, помимо Кореи, посетит Японию и Таиланд. Кроме того, в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидают приезда председателя КНР Си Цзиньпина. Королевство является основным поставщиком углеводородов в страны Азии.

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