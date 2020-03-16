Амин Нассер: Saudi Aramco весь апрель будет держать поставки нефти на максимуме

Saudi Aramco, один из крупнейших в мире производителей нефти, намерена весь апрель поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава компании Амин Нассер в ходе телефонной конференции.

"Наша добыча [нефти] точно будет составлять 12 млн баррелей в сутки в апреле, еще 300 тысяч баррелей в сутки мы будем задействовать из наших хранилищ. Дальнейшие планы будут зависеть от потребностей [рынка]", - сказал он.

"Мы всегда планируем добычу только на месяц вперед, изучая потребности рынка", - пояснил Нассер. Он также добавил, что компания может поддерживать максимальные мощности в течение года без дополнительных затрат.

Компания Saudi Aramco готова работать в условиях низких цен на нефть в течение длительного времени, добавил Нассер.

"Saudi Aramco может выдержать очень низкие цены на нефть и может выдержать их в течение долгого времени по сравнению с другими крупными компаниями отрасли", - сказал он.

По его словам, текущие цены на нефть комфортны для компании, Saudi Aramco выполнит все обязательства перед акционерами и другими партнерами.

На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о рекордном снижении цен на свои сорта нефти с поставкой в апреле, а также о плане увеличить производство сырья до 13 млн баррелей в сутки после того, как не смогла договориться с РФ о новых ограничениях добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и на 14:31 мск достигла 30,43 долларов США за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. На 14:43 мск нефть марки Brent снизилась до 30,3 долларов США (-10,5%), а WTI - до 29,53 долларов США (-8%).