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Saudi Aramco увеличила чистую прибыль почти на треть

Saudi Aramco увеличила чистую прибыль почти на треть Aramco объявила о выплате дивидендов в размере 18,8 миллиарда долларов США
Энергетика
4 мая 2021 г. 12:54
Saudi Aramco увеличила чистую прибыль почти на треть

Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль на уровне 21,7 миллиарда долларов США, что на 30% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Полученный результат объясняется улучшением экономической ситуации в мире, а также состояния нефтяного рынка, более высокой маржей в нефтепереработке и нефтехимии, которые частично компенсировали снижение добычи, сообщается в релизе.

Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток в отчетном периоде составили 26,5 миллиарда долларов США и 18,3 миллиарда долларов США соответственно. Капитальные затраты были на уроне 8,2 миллиарда долларов США. Кроме того, по итогам первого квартала Aramco объявила о выплате дивидендов в размере 18,8 миллиарда долларов США, которые будут выплачены во втором квартале.

Что касается операционных результатов, то добыча углеводородов Aramco в первом квартале составила 11,5 миллиона баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая 8,6 миллиона баррелей в сутки только нефти.

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Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” xalis mənfəətini 30 % artırıb

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