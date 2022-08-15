Saudi Aramco увеличила чистую прибыль на 90% во втором квартале

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco отчитался о росте прибыли за 2-й квартал на 90%.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco отчитался о росте прибыли за 2-й квартал на 90%.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Компания превзошла ожидания аналитиков на фоне роста цен на нефть, объемов продаж и рентабельности переработки.

Saudi Aramco ожидает, что "спрос на нефть продолжит расти до конца этого десятилетия несмотря на экономическое давление на краткосрочные глобальные прогнозы", указал в отчете о результатах гендиректор Aramco Амин Нассер.

Чистая прибыль Aramco за квартал по 30 июня выросла до 181,64 млрд риялов (48,39 млрд долларов) с 95,47 млрд риялов годом ранее.

Аналитики, согласно медианной оценке 15 аналитиков, ожидали чистую прибыль в 46,2 млрд долларов.

Компания выплатит в виде дивидендов за 2-й квартал 18,8 млрд долларов, что соответствует ее собственному целевому показателю. Дивиденд будет перечислен в 3-м квартале.

Акции Aramco в этом году прибавили более 25%, в то время как цены на нефть и газ достигли многолетних максимумов после того, как западные санкции против России привели к сокращению и без того ограниченного предложения на мировом рынке.

Aramco стала очередным нефтяным гигантом за последние несколько недель, сообщившим о сильных финрезультатах.