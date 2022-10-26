Saudi Aramco создаст фонд устойчивого развития в размере 1,5 млрд долларов

Саудовская нефтедобывающая госкомпания Saudi Aramco объявила о создании фонда устойчивого развития в размере 1,5 млрд долларов. Фонд будут использовать для инвестиций в технологии, которые "могут поддержать стабильный и инклюзивный энергетический переход"

Саудовская нефтедобывающая госкомпания Saudi Aramco объявила о создании фонда устойчивого развития в размере 1,5 млрд долларов. Фонд будут использовать для инвестиций в технологии, которые "могут поддержать стабильный и инклюзивный энергетический переход".

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Фонд будет находиться под управлением Aramco Ventures, подразделения венчурного капитала Saudi Aramco. Инвестиции будут направлять, в частности, на разработку новых видов топлива с низким содержанием углерода. «Приоритетные области (для инвестирования) будут включать хранение углерода, выбросы парниковых газов, энергоэффективность, экологические климатические решения, цифровую устойчивость, водород, аммиак и синтетическое топливо»,— перечислили в компании.

В первом полугодии 2022-го прибыль Saudi Aramco выросла до рекордных 87,9 млрд долларов. Компания также анонсировала выплату дивидендов в третьем квартале - их объем составит 18,8 млрд долларов. В сентябре Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу до 950 тыс. баррелей по сравнению с 490 тыс. в прошлом году.