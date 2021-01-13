Saudi Aramco сокращает февральские поставки ряду азиатских НПЗ

Это произошло после решения о сокращении в одностороннем порядке добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале и марте

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократила поставки сырой нефти с отгрузкой в феврале, по крайней мере, для трех азиатских покупателей, выполнив требования, по крайней мере четырех других.

Как передает Об этом передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в отрасли.

Это произошло после того, как Саудовская Аравия пообещала в одностороннем порядке сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале и марте в рамках сделки между Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, — группой, известной как ОПЕК+.

Большинство производителей ОПЕК+ сохранят производство на актуальном уровне перед лицом новых ограничений, связанных с коронавирусом. После решения Саудовской Аравии мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня с февраля.

Источники на условиях анонимности сообщили, что двум североазиатским нефтеперерабатывающим предприятиям предложение было сокращено на 10%, одному из индийских НПЗ — почти на 20%.

Saudi Aramco не ответила на запрос о комментарии.

Согласно данным Refinitiv Eikon, Саудовская Аравия в прошлом году экспортировала около 7 млн баррелей сырой нефти в сутки, из которых около 70% приходилось на долю Азии.

В то время как дополнительное сокращение поставок саудовской нефти может помочь поддержать спотовый рынок в этом месяце, ожидается, что потребление сырой нефти в Азии сократится на фоне сезонного технического обслуживания местных НПЗ, тогда как арбитражные поставки с запада могут пополнить спрос, сообщили источники в торговле.

Нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе индийская HPCL-Mittal Energy Ltd, тайваньская Formosa Petrochemical Corp, а также таиландские IRPC Pcl и Bangchak Corp, будут проходить техническое обслуживание в I квартале.

Японская компания Idemitsu Kosan Co закрыла установку по перегонке сырой нефти (CDU) производительностью 150 тыс. б/с из-за пожара.

Как сообщалось ранее, на фоне сокращения поставок саудовской нефти азиатские переработчики стали скупать сырье в Европе.