Saudi Aramco в феврале снизит цены на нефть для Европы

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на 2,2 доллара за баррель с поставкой в феврале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

При этом экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на 2,9 доллара. В то же время для рынка США цена саудовской нефти поднимется на 0,2 доллара за баррель. Стоимость поставок для азиатских потребителей в феврале не изменится, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца. Королевство планировало ограничить свой экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в пределах 7 млн б/с. Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE 2 января находилась на отметке 65,4 доллара за баррель.