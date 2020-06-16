​Saudi Aramco снизила объем экспорта нефти семи предприятиям в Азии

Саудовская Аравия сократила объем поставок нефти семи перерабатывающим предприятиям в Азии, после заседания министров стран ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли.

По их данным, национальная нефтяная компания Saudi Aramco снизила на 10-40% объем уже заключенных контрактов на поставку сырья в июле семи нефтеперерабатывающим предприятиям стран Азии. Южнокорейские переработчики были уведомлены о таком решении сейчас, избежав подобной участи в июне. Три японских предприятия получат саудовскую нефть в июле в полном объеме, но после сокращения ее объема в текущем месяце.

По данным агентства, три нефтеперерабатывающих предприятия в Европе попросили Эр-Рияд сократить до минимума поставки сырья. Saudi Aramco удовлетворила запросы двух таких предприятий.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля.