Saudi Aramco снизила цены для Азии, повысила для США

Нефтяная компания Saudi Aramco раскрыла официальные экспортные цены на нефть на май. Для Азии цены были снижены, в то время как для США они выросли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ компании, с которым ознакомилось агентство.

Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на 2,95-5,5 долларов США за баррель. Для рынка США цены выросли на 2,50-4,2 доллара США. Для Европы цены остались на прежнем уровне.

В воскресенье Saudi Aramco вновь отложила формирование ценового графика на майские экспортные поставки. Как сообщало агентство, новая отсрочка была связана с продолжающимися переговорами о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Мексикой.

12 апреля 2020 года стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после переговоров. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.