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Saudi Aramco снизила цены для Азии, повысила для США

Saudi Aramco снизила цены для Азии, повысила для США

Нефтяная компания Saudi Aramco раскрыла официальные экспортные цены на нефть на май. Для Азии цены были снижены, в то время как для США они выросли. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ компании, с которым ознакомилось агентство.

Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на 2,95-5,5 долларов США за баррель. Для рынка США цены выросли на 2,50-4,2 доллара США. Для Европы цены остались на прежнем уровне.

В воскресенье Saudi Aramco вновь отложила формирование ценового графика на майские экспортные поставки. Как сообщало агентство, новая отсрочка была связана с продолжающимися переговорами о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Мексикой.

12 апреля 2020 года стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после переговоров. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

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