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Saudi Aramco резко повысила цены на нефть

Saudi Aramco резко повысила цены на нефть Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.
Энергетика
8 ноября 2021 г. 11:23
Saudi Aramco резко повысила цены на нефть

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы по ценам.

"Саудовская Аравия резко повысила цены на всю нефть для всех покупателей", — сообщило агентство.

В частности, Saudi Aramco повысила для дальневосточных покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на декабрь на 1,4 доллара США за баррель — теперь цена на 2,7 доллара США за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Рынки при этом ожидали роста стоимости только на 0,5-1 доллар США за баррель, пишет агентство.

В четверг прошло заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс решил не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.

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Версия на английском языке Saudi Aramco sharply raises oil prices
Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” bütün müştəriləri üçün qiymətləri artıracaq

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