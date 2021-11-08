Saudi Aramco резко повысила цены на нефть

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы по ценам.

"Саудовская Аравия резко повысила цены на всю нефть для всех покупателей", — сообщило агентство.

В частности, Saudi Aramco повысила для дальневосточных покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на декабрь на 1,4 доллара США за баррель — теперь цена на 2,7 доллара США за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Рынки при этом ожидали роста стоимости только на 0,5-1 доллар США за баррель, пишет агентство.

В четверг прошло заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс решил не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.