Saudi Aramco рассматривает новое размещение акций на бирже

Власти Саудовской Аравии, владеющие 90% акций крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco, рассматривает возможность размещения еще части акций (SPO) на бирже.

Власти Саудовской Аравии, владеющие 90% акций крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco, рассматривает возможность размещения еще части акций (SPO) на бирже.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Королевство работает с несколькими консультантами над изучением возможности последующего размещения акций на бирже в Эр-Рияде. По их словам, уже в ближайшие недели может быть принято решение о том, стоит ли продолжать", - передает агентство со ссылкой на источники.

Saudi Aramco представлена на энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тыс. человек. В 2019 году компания провела IPO на местной бирже Tadawul. Власти тогда продали инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 млрд долларов. Акции были размещены по верхней границе диапазона - 32 риала (8,53 доллара) за бумагу.

Собеседники сообщили, что решение о размере размещения еще не принято, более того, королевство может вовсе от него отказаться, если сочтет рыночные условия неблагоприятными. Даже размещение малой доли акций принесет компании десятки миллиардов долларов, которые она может использовать для увеличения выплат акционерам, которые требуют такого решения для повышения привлекательности компании в сравнении с конкурентами. Вырученные средства могут также пойти в Суверенный инвестиционный фонд королевства, о таком намерении заявлял наследный принц Мухаммед бен Салман в 2021 году, добавляет агентство.