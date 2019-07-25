Saudi Aramco расширит нефтепровод для обхода Ормузского пролива

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco планирует к сентябрю завершить расширение нефтепровода, который позволит ей увеличить объемы поставок нефти из Красного моря, избегая Ормузский пролив, где в последнее время возрастает напряженность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, данный нефтепровод проходит с востока на запад Саудовской Аравии. В настоящее время его пропускная способность составляет 5 млн баррелей в день. Ожидается, что к сентябрю она будет увеличена до 7 млн баррелей в день.

Отмечается, что в июне компания экспортировала около 6,84 млн баррелей в день, при этом большая часть поставок шла через Ормузский пролив. Расширение нефтепровода, таким образом, позволит Саудовской Аравии осуществлять больше поставок из Красного моря, а не из региона Персидского залива, как это было раньше.

Bloomberg не удалось получить комментарий Saudi Aramco.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась 19 июля, когда иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.