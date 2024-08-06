Saudi Aramco прогнозирует рост мирового спроса на нефть

Спрос на нефть и нефтепродукты в мире остается на высоком уровне, несмотря на то, что рост китайской экономики во втором квартале замедлился.

Спрос на нефть и нефтепродукты в мире остается на высоком уровне, несмотря на то, что рост китайской экономики во втором квартале замедлился.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал глава Saudi Aramco Амин Нассер в ходе телеконференции для инвесторов.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы мирового спроса на нефть, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Мировой спрос на нефть был устойчивым, и в первой половине этого года достиг адекватного, я бы сказал, роста", - добавил он.

Нассер обратил внимание на то, что нефтеперерабатывающий сектор США работает почти на максимальной мощности - около 93% за последние несколько месяцев.

"Во второй половине этого года мы ожидаем дальнейшего роста спроса на нефть, при этом некоторые прогнозы предсказывают рост на 1,6-2 млн баррелей в сутки со стороны авиационного сектора и нефтехимии", - добавил глава Saudi Aramco, заметив, что по итогам 2024 год мировой спрос на нефть, как ожидается, составит 104,7 млн б/с, при этом многие агентства продолжают повышать прогнозы по спросу на нефть.

"Мы видим больше планов по восполнению стратегических запасов нефти (SPR), которые, как мы ожидаем, будут способствовать здоровому спросу на нефть в течение следующих нескольких месяцев", - сказал Нассер, добавив также, что сейчас текущий уровень коммерческих запасов нефти находится ниже среднего пятилетнего уровня.

Он отметил, что основная часть увеличения нефтеперерабатывающих мощностей в мире сосредоточена в Азии и на Ближнем Востоке. Saudi Aramco также инвестирует и будет продолжать инвестировать в нефтепереработку, но уже с большим уклоном на переход в нефтехимические продукты (до 70%), в частности, в Китае, на который приходится 40% роста в нефтехимии.