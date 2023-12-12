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Saudi Aramco приобретет долю в компании Gas & Oil Pakistan

Saudi Aramco приобретет долю в компании Gas & Oil Pakistan Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas Oil Pakistan.
Энергетика
12 декабря 2023 г. 17:24
Saudi Aramco приобретет долю в компании Gas & Oil Pakistan

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза компании.

"Aramco сегодня подписала окончательные соглашения для приобретения 40% акций Gas & Oil Pakistan Ltd (GO)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что GO, диверсифицированный оператор переработки горюче-смазочных материалов - одна из крупнейших таких компаний в Пакистане.

Планируемое приобретение - первый выход Aramco на пакистанский рынок розничной торговли топливом.

"Эта сделка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта своей нефтепродуктовой продукции и в дальнейшем откроет новые рыночные возможности для материалов под брендом Valvoline после приобретения Aramco глобального продуктового бизнеса Valvoline Inc. в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Aramco to acquire 40% stake in Gas & Oil Pakistan

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