Saudi Aramco приобретет долю в компании Gas & Oil Pakistan

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas Oil Pakistan.

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза компании.

"Aramco сегодня подписала окончательные соглашения для приобретения 40% акций Gas & Oil Pakistan Ltd (GO)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что GO, диверсифицированный оператор переработки горюче-смазочных материалов - одна из крупнейших таких компаний в Пакистане.

Планируемое приобретение - первый выход Aramco на пакистанский рынок розничной торговли топливом.

"Эта сделка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта своей нефтепродуктовой продукции и в дальнейшем откроет новые рыночные возможности для материалов под брендом Valvoline после приобретения Aramco глобального продуктового бизнеса Valvoline Inc. в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.