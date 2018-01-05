Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальный бюллетень королевства.

Изменение юридического статуса нефтяной компании связано с планами выйти на публичное размещение акций (IPO). Согласно данным агентства, капитал Saudi Aramco оценивается в 16 млрд долларов или 200 млрд обыкновенных акций. Кроме того, предполагается, что в состав правления войдут 11 человек.

В январе 2016 года Saudi Aramco заявила о планах выйти на фондовый рынок (первичное размещение 5% акций, пакет оценивается в 2 трлн долларов). По данным агентства Bloomberg, выход Saudi Aramco на IPO может быть отложен до 2019 года.