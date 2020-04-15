Saudi Aramco предложила НПЗ в Азии и Европе отсрочить оплату нефти

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней, поскольку НПЗ испытывают трудности на фоне сокращения спроса на нефтепродукты.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. При этом, по словам источников, такие меры также рассматриваются как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке.

Saudi Aramco "просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней", - сказал один из источников Reuters в азиатском нефтепереработчике.

В настоящее время на рынке наблюдается существенный переизбыток сырья. Причиной для этого стало сочетание двух факторов - окончание срока действия соглашения ОПЕК+ и последующий за этим рост добычи, а также значительное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Цена нефти на этом фоне впервые за 20 лет опускалась до 22 долларов США за баррель.

В связи с этим 12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании после нескольких дней переговоров смогли финализировать сделку о сокращении добычи нефти в мае - июне. Итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже подпадают 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.