Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США и снизила их для Европы

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США. При этом стоимость сырья в последний осенний месяц для покупателей из Европы уменьшилась, сообщает Report cо ссылкой на агентство Bloomberg.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США. При этом стоимость сырья в последний осенний месяц для покупателей из Европы уменьшилась, сообщает Report cо ссылкой на агентство Bloomberg.

"Цены на все сорта нефти для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США - повышены на 20 центов", - сообщает агентство.

Сорта нефти Extra Light и Light для покупателей из Европы были понижены на 1,8 доллара за баррель, на Medium и Heavy - на 1,5 доллара. Стоимость ноябрьских поставок сырья марки Arab Light будет продаваться для Евросоюза с премией 0,9 доллара по отношению к североморскому сорту Brent. Для американских покупателей разница будет еще более резкой - сырье будет продаваться с премией 6,35 долларов к марке ASCI.

В то же время ценовая политика Саудовской Аравии по отношению к азиатским покупателям осталась без изменений. Стоимость ноябрьских поставок ключевого сорта Arab Light будет с премией в 5,85 долларов за баррель относительно региональной марки Oman/Dubai, несмотря на ожидание увеличения на 0,4 доллара со стороны международных экспертов, заключил Bloomberg.