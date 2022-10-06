Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США и снизила их для Европы

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США. При этом стоимость сырья в последний осенний месяц для покупателей из Европы уменьшилась, сообщает Report cо ссылкой на агентство Bloomberg.
"Цены на все сорта нефти для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США - повышены на 20 центов", - сообщает агентство.
Сорта нефти Extra Light и Light для покупателей из Европы были понижены на 1,8 доллара за баррель, на Medium и Heavy - на 1,5 доллара. Стоимость ноябрьских поставок сырья марки Arab Light будет продаваться для Евросоюза с премией 0,9 доллара по отношению к североморскому сорту Brent. Для американских покупателей разница будет еще более резкой - сырье будет продаваться с премией 6,35 долларов к марке ASCI.
В то же время ценовая политика Саудовской Аравии по отношению к азиатским покупателям осталась без изменений. Стоимость ноябрьских поставок ключевого сорта Arab Light будет с премией в 5,85 долларов за баррель относительно региональной марки Oman/Dubai, несмотря на ожидание увеличения на 0,4 доллара со стороны международных экспертов, заключил Bloomberg.