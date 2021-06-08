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Saudi Aramco повысила июльские цены на нефть для своих клиентов в Азии

Saudi Aramco повысила июльские цены на нефть для своих клиентов в Азии Таким образом, премия к данному сорту составит 1,9 доллара США за баррель
Энергетика
8 июня 2021 г. 13:17
Saudi Aramco повысила июльские цены на нефть для своих клиентов в Азии

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco повысила июльские официальные отпускные цены (OSP) на почти все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 0,20 доллара США за баррель. Таким образом, премия к данному сорту составит 1,9 доллара США за баррель. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 0,10 доллара США за баррель.

Saudi Aramco также повысила OSP на другие сорта своей нефти для Азии на 0,10–0,50 доллара США. Единственное снижение цены, предусмотренное для азиатского рынка, коснулось тяжелой нефти сорта Arab Heavy (-0,10 доллара США за баррель).

Кроме того, саудовская госнефтекомпания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились, уточнили в Bloomberg.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco устанавливает цены на нефть на основе рекомендаций клиентов и после расчета изменения стоимости своей нефти за последний месяц на основе урожайности и цен на продукцию.

Как сообщалось ранее, в июне Саудовская Аравия уменьшила OSP, что вызвало опасения развязывания Эр-Риядом ценовой войны за долю на рынке.

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