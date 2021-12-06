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Saudi Aramco повысила цены на январские поставки нефти в Азию и США

Saudi Aramco повысила цены на январские поставки нефти в Азию и США Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском и американском рынках на январь.
Энергетика
6 декабря 2021 г. 16:30
Saudi Aramco повысила цены на январские поставки нефти в Азию и США

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском и американском рынках на январь.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для азиатских стран на 60 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит 3,3 доллара США за баррель, что является наивысшим показателем с февраля 2020 года. В то же время цена на сорт Arab Light для США в январе поднимется на 40-60 центов, сообщило агентство Bloomberg.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 0,3-0,8 долларов за баррель.

Саудовская компания понизила цены на январские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на 0,2-1,5 долларов за баррель. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, снизились на 0,3-1,4 доллара, уточнило агентство.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

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Версия на английском языке Saudis raise oil prices for Asia, US
Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” Asiya və ABŞ-a neft ixracı qiymətlərini artırıb

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