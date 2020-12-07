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Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для Азии

Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для Азии А вот для США цены снизились до самого низкого уровня с мая этого года
Энергетика
7 декабря 2020 г. 11:55
Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для Азии

Саудовская Аравия повысила цены на поставки своей нефти для покупателей из Азии.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, такое решение компания Saudi Aramco приняла на фоне новостей об антиковидном препарате, когда многие страны объявили о вакцинации населения уже в этом месяце.

Помимо Азии, цены на поставки вырастут и для стран Средиземноморского региона.

По данным агентства, Saudi Aramco подняла цены на арабский легкий сорт на 80 центов за баррель. Ранее ожидалось, что увеличение составит 65 центов.

Стоимость поставок сырья из Саудовской Аравии не повышалась последние три месяца из-за второй волны коронавируса в ряде стран, и для Северо-Западной Европы они пока остаются на том же уровне. А вот для США Saudi Aramco снизило цены до самого низкого уровня с мая этого года, отмечает издание.

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