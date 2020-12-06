Saudi Aramco повысила цены на нефть

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в январе для покупателей в Азии.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в январе для покупателей в Азии.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg , решение было принято на фоне роста цен на нефть, связанного с новостями о вакцине от коронавируса нового типа.

По данным агентства, Saudi Aramco подняла цены на арабский легкий сорт нефти на 80 центов за баррель, премия к данному сорту таким образом составит 30 центов за баррель. Как указывает Bloomberg, ранее ожидалось увеличение цены на Arab Light на 65 центов за баррель. Отмечается, что в течение последних трех месяцев саудовская компания снижала цену на Arab Light на фоне падения спроса на нефть, вызванного второй волной пандемии коронавируса.

Компания также повысила цены на поставки в Средиземноморский регион, оставив их неизменными для Северо-Западной Европы. При этом произошло снижение цены на поставки в США до самого низкого уровня с мая этого года.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Отметим, что ранее министры ОПЕК+ спустя несколько недель напряженных переговоров наконец смогли прийти к консенсусу, в каком объеме необходимо сокращать добычу нефти с января 2021 года.