Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей из Азии и Европы

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии и Европы.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии и Европы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на август была повышена на $1, теперь она на $2,2 за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Повышение оказалось больше прогноза увеличения в $0,65.

В субботу состоялось заседание восьми стран альянса ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман).

По его итогам "восьмерка" решила увеличить добычу нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки против 411 тыс. в мае, июне и июле.