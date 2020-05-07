Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть.

Так, июньские цены для поставок в Азию повысились на 1,4 доллара США за баррель, теперь дисконт к эталону сократился до 5,9 доллара США за баррель.

Рынок действительно почувствовал оптимизм в отношении спроса, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Об этом говорит рост цены Brent до 30 долларов США за баррель, инвесторы реагируют на новости о снятии карантинных мер в Китае, Германии, Австрии и других странах", - сказал он. Тем не менее эксперт считает, что текущий тренд пока нельзя назвать устойчивым, так как мировые запасы нефти продолжат расти, несмотря на действие соглашения ОПЕК+. "Наш прогноз на третий квартал 2020 года - в среднем 35 долларов США за баррель", - заключил он.