​Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти

Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти после заседания министров стран ОПЕК +.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Речь идет о ценах на экспорт саудовской нефти в июле, уточнило агентство. Для азиатских рынков повышение в среднем составило 5,60-7,30 долларов США за баррель. Легкая нефть, добываемая в Саудовской Аравии и предназначенная также для азиатских рынков, подорожает на 6,10 долларов США за баррель.

По данным агентства, эксперты ожидали более умеренного повышения расценок - примерно на 4 доллара США за баррель при скидках от 0,80 до 1,90 долларов США за баррель.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля.