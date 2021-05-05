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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии Aramco снижает все июньские цены на нефть для Азии на 0,1-0,3 доллара США за баррель
Энергетика
5 мая 2021 г. 16:40
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские цены на нефть всех сортов для покупателей из Азии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Aramco снижает все июньские цены на нефть для Азии на 0,1-0,3 доллара США за баррель", — пишет агентство.

Вместе с этим июньские цены на легкую нефть для Азии снижены на 0,1 доллара США за баррель, говорится в сообщении.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

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Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” Asiya üçün neft qiymətlərini endirib
Версия на английском языке Saudi Aramco lowers oil prices for Asia

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